Dia da Árvore celebrado pelo Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira, em parceria com a Organização Florestal Atlantis – Associação de Desenvolvimento Florestal (OFA), ofereceram árvores para assinalar o Dia Mundial da Árvore, dia 21 de Março, nas agências desta Caixa.

Esta iniciativa inserida no âmbito dos objetivos estratégicos do Crédito Agrícola e focada no novo posicionamento do Grupo, em “ser uma referência de sustentabilidade em Portugal”, teve como objetivo consciencializar as pessoas para a importância das árvores e das florestas para o nosso planeta e incentivar a preservação ambiental.

As árvores foram oferecidas pela OFA, uma organização de produtores florestais, sem fins lucrativos, que opera nos concelhos de Anadia, Cantanhede, Figueira da Foz, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Oliveira do Bairro e Vagos.

