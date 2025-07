Dez escolas do país no Festival de Samba da Mealhada

A Quinta do Murtal vai receber, em setembro, o Festival de Samba da Mealhada, iniciativa com entrada gratuita e que irá contar com a participação de dez escolas de vários pontos do país.

“Com entradas gratuitas e numa nova localização, o Festival de Samba da Mealhada vai contar com a participação de dez escolas do país e o incremento de novidades, num programa de animação que fechará com a presença de embaixadores do samba do Brasil”, revelou a organização.

O evento Cidade do Samba – Festival de Samba da Mealhada, que conta com a organização da Associação de Carnaval da Bairrada (ACB) e apoio da Câmara Municipal da Mealhada, vai decorrer na Quinta do Murtal, nos dias 12 e 13 de setembro.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização indicou que o evento contará com a primeira edição do ‘Samba Comedy’, que vai trazer o humor de Miguel 7 Estacas, Rita Leitão e Catarina Matos, no dia 12 de setembro.

Ainda no mesmo dia, realizam-se as atuações de Xandinho e do disc-jockey Mr. White.

Já no dia 13 de setembro, “haverá roda de samba de chão”, com o grupo de pagode ‘Samba à Gomes de Sá’, ficando a noite reservada para o desfile das 10 escolas de samba participantes, de Ovar a Sesimbra.

Entre as escolas participantes figuram a Trepa Coqueiro, de Sesimbra; Costa de Prata, de Ovar; Batuque da Mealhada; Trepa de Estarreja; Amigos da Tijuca (Mealhada); Vai Quem Quer (Estarreja); Rainha (Figueira da Foz); Sócios da Mangueira (Mealhada); Charanguinha (Ovar); e Real Imperatriz (Mealhada).

Ainda no segundo dia do Festival de Samba da Mealhada atuará o músico Nuno Bastos.

De acordo com a organização, outra das novidades para a Cidade do Samba – Festival de Samba da Mealhada é a ‘Vila Mirim’, na tarde do dia 13 de setembro.

Trata-se de um espaço dedicado a crianças dos 06 aos 12 anos, que terão a oportunidade de explorar, através de oficinas artísticas, o universo das escolas de samba, desde a confeção de fatos aos instrumentos da bateria.