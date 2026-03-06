Foi detido, esta quarta-feira, em Aveiro, um rapaz de 18 anos por suspeita de ter participado nas agressões violentas perpetradas por um grupo de jovens contra outros jovens, na cidade de Coimbra e em outros locais do país.

Segundo um comunicado enviado ontem pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra, “a intervenção policial, que teve a colaboração do Comando Distrital da PSP de Aveiro, ocorreu após da realização das diligências processuais tendentes à recolha de prova com relevância processual, nomeadamente a realização de reconhecimentos presenciais”.

O suspeito foi detido pela polícia, através de mandados de detenção fora de flagrante delito, ficando sob custódia policial até ser presente à autoridade judiciária para a realização do primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

