Despiste perto de Pombal provocou a morte a dois rapazes de 18 e 19 anos

24 de janeiro de 2026 às 12 h36
Acidente ocorreu pelas 02H13, na Estrada Nacional 109, na zona do Outeiro Martinho, freguesia da Guia

Dois jovens morreram hoje de madrugada no despiste de um veículo ligeiro no concelho de Pombal que deixou ainda uma outra jovem com ferimentos graves, disseram  fontes da Proteção Civil e da GNR. O acidente ocorreu pelas 02H13, na Estrada Nacional 109, na zona do Outeiro Martinho, freguesia da Guia, neste concelho do distrito de Leiria.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana adiantou que o despiste ocorreu no sentido norte-sul, tendo provocado a morte a dois rapazes de 18 e 19 anos e deixando uma rapariga de 18 anos com ferimentos graves. De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, a via esteve interdita até às 06H50.

No local estiveram 26 operacionais, apoiados por 12 veículos, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz Vermelha e GNR.

Lusa

