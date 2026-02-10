diario as beiras
Arganil

Despiste fatal para ribanceira no concelho de Arganil

10 de fevereiro de 2026 às 09 h27
DR

O despiste de uma carrinha de nove lugares, numa estrada de serra, no concelho de Arganil, terá sido fatal para a condutora. O acidente ocorreu ontem, ao fim da tarde, e vitimou uma cidadã de nacionalidade estrangeira, de 64 anos, cuja identidade não foi possível apurar.

Segundo o comandante Pedro Joaquim, os Bombeiros Voluntários de Coja foram acionados, cerca das 17H30, para um acidente num estradão florestal, na estrada que liga ao lugar de Teixugueira, no concelho de Arganil. Para o local foram mobilizados uma ambulância, um carro de desencarceramento e uma viatura de comando da corporação cojense, meios a que se juntaram uma patrulha da GNR de Tábua e viatura SIV [ambulância de suporte imediato de vida] de Arganil.

“Quando chegámos ao local, deparámo-nos com uma viatura no fundo da ravina, junto à ribeira, com sinais de ter passado por vários capotamentos”, relatou Pedro Joaquim, dando conta de que a condutora, e única ocupante da viatura, teria sido projetada e foi encontrada a cerca de 50 metros.

