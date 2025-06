Defesa central Ni Rodrigues reforça Estrela da Amadora

O central Ni Rodrigues é reforço do Estrela da Amadora para a próxima temporada, após uma época em que esteve cedido à Académica pelo Vitória de Guimarães, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

“O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com Gabriel Miranda Rodrigues, o defesa central esquerdino que jogou na última época na Académica, para integrar o nosso plantel principal na época 2025/26”, frisaram os amadorenses, no sítio oficial na Internet.

Ni Rodrigues, de 22 anos, concluiu a formação no Vitória de Guimarães, mas não realizou nenhum encontro pela equipa principal, tendo sido emprestado nas duas últimas temporadas a Vianense e Académica, respetivamente, as duas na Liga 3, sendo que, ao serviço do conjunto de Coimbra, apontou cinco golos em 28 jogos.

Esta é a segunda contratação anunciada pelos ‘tricolores’, após a oficialização da contratação do lateral direito internacional cabo-verdiano Sidny Cabral, oriundo dos alemães do FC Viktoria Colónia, sexto colocado no terceiro escalão do país.

Por outro lado, os ‘tricolores’ registaram a saída, a título definitivo, do avançado Ronaldo Tavares para os brasileiros do Athletic-MG, que não pertenceu ao plantel principal ‘estrelista’ na derradeira época, com empréstimos a FC Seoul e Yverdon.