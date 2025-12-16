As luzes acendem-se no quartel dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e, de repente, o Natal parece caber inteiro naquele espaço. O tradicional presépio da corporação renasceu ontem, num momento que juntou crianças e entidades oficiais.

Mais de 160 alunos da Escola Básica Quinta das Flores, dos 1.º, 2.º e 3.º anos, deram início à inauguração com dois cantares natalícios. O calor dos aplausos juntou-se à emoção de quem, ano após ano, reconhece neste presépio um gesto de generosidade.

“Este presépio representa o espírito de Natal, é uma prenda dos bombeiros à cidade e à região”, disse a presidente da câmara municipal, Ana Abrunhosa, durante a cerimónia, destacando “a união e a solidariedade” que atravessam esta tradição com mais de 90 anos.

Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, referiu que “a construção envolve todos os cinco pelotões”, num trabalho que se prolonga por mais de um mês. “Renovámos o estábulo e a entrada, mas o essencial mantém-se: o engenho e a paixão de quem o faz”, lembrou.

