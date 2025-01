Criação de rede de apoio à visitação do património romano com apoio de 657 mil euros

Foi aprovada recentemente a candidatura do projeto “Rota do Portugal Romano” submetida pela Associação dos Municípios do Portugal Romano, com sede no Museu PO.RO.S, em Condeixa-a-Nova, no valor de quase 657 mil euros para a criação de uma rede de apoio à visitação do património romano em Portugal em 14 municípios, informou ontem a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.

A candidatura foi apresentada à Linha + Interior Turismo e prevê um cofinanciamento de 400 mil euros pelo Turismo de Portugal.

“Este financiamento é fundamental para alavancar e cimentar a associação, permitindo avançar com um projeto determinante para desenvolver, do ponto de vista turístico, este património tão importante e presente no nosso país, mas que é tantas vezes esquecido. Esperamos que seja o primeiro de muitos, uma vez que em dezembro foi já entregue pela associação a candidatura PROVERE Portugal Romano”, refere Nuno Moita, autarca de Condeixa e presidente da Associação dos Municípios do Portugal Romano, citado na nota.

