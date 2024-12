Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira atribuiu 15 500 euros em donativos

O Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira ofereceu mais de 15.500 euros em donativos a instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e a outras entidades locais. Esta oferta abrangeu mais de 30 entidades, incluindo as IPSS suas clientes e bombeiros voluntários de ambos os concelhos.

“Com 46 anos de existência, esta caixa manteve, desde sempre, donativos pela época de Natal e quando solicitado ou considerado adequado. Contudo, o apoio à questão social não se limita a esta oferta, pois o Crédito Agrícola desenvolveu um conjunto de produtos e serviços diferenciadores, agrupados num protocolo, reforçado com ofertas específicas que lhe permite apoiar IPSS ao longo do ano”, refere esta instituição.

