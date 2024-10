CP: União 1919 perde em casa de um dos últimos

O União 1919 perdeu ontem (1-0) na deslocação a Fátima.

Os conimbricenses foram superiores durante o jogo todo, mas foram surpreendidos aos 42’, por Lucas Russo.

O União 1919 estava insatisfeito com o resultado e tudo fez para alterar o rumo. Aos 56’, Traquina teve a melhor oportunidade para empatar, mas, isolado, não conseguiu faturar.

A partir desse momento, o União não voltou a criar uma ocasião tão clara e até podia ter sofrido o 2-0. Mas, aos 61’ evitou o golo com uma defesa espetacular.

O União tentou reagir com algumas substituições e insistiu nos lances de bola parada, especialmente os livres laterais, que geraram algum perigo.

