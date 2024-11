CP: União 1919 cai com derrota inesperada em jogo cinzento

O União 1919 saiu ontem derrotado frente ao Mortágua por 1-0 em jogo relacionado com a 9.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal.

O único golo foi apontado na 1.ª parte de uma partida em que os unionistas não estiveram inspirados.

Sem perder para o campeonato há dois jogos, os unionistas entravam em campo motivados e em boa posição para chegar aos lugares cimeiros em caso de triunfo. Mas pela frente estava um adversário cujo o treinador conhecia muito bem o plantel unionista. Eduardo Martins que assumiu recentemente o comando técnico do Mortágua começou esta época ao leme do União 1919

O desafio começou algo “morno”, com poucas aproximações às áreas adversárias e por consequência as oportunidades na 1.ª parte foram raras.

Ainda assim, Frank aos 17’ fez o primeiro aviso para o Mortágua. Em boa posição, dentro de área, o avançado rematou muito torto ao lado da baliza. Aos 22’, o ponta de lança inaugurou mesmo o marcador. Cruzamento da direita e Frank, de cabeça, a atirar para o fundo das redes.

A reação dos homens da casa foi tímida. O Mortágua em bloco baixo ia dificultando a criação de oportunidades do União 1919.

Apenas aos 43’ e através de uma jogada individual de Nuno André é que o empate ficou perto de acontecer antes do intervalo. Grande arrancada do médio, deixando vários adversários para trás, mas o remate acabou bloqueado.

Reação tímida

Insatisfeito com o que ia vendo, Mário Serpa fez uma substituição ao intervalo. Saiu Hugo Figueiredo e entrou Nicolatti.

Os unionistas até entraram a mandar nas operações, mas a chegada à baliza continuava a ser uma tarefa árdua. As chances claras de golo para o clube da Cruz de Santiago continuavam inexistentes.

A primeira grande oportunidade desta 2.ª metade até foi para os visitantes. Seidy dentro da área rematou para uma grande defesa de João Seco.

Aos 74’, a primeira e única grande ocasião de golo do União 1919. Nicolatti solto de marcação na área rematou e o guarda-redes defendeu com os pés. Na recarga, o avançado chutou e um defesa do Mortágua cortou em cima da linha.

