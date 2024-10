CP: Penálti nos últimos minutos derrota Marialvas

Marialvas voltou a ser surpreendido nos últimos minutos da partida e perdeu ontem em Febres, por 2-1, frente ao Alcains.

Não podia pedir melhor começo para a sua equipa, Carlos Calina, que viu o Marialvas adiantar-se no marcador logo aos 4’, por intermédio do inevitável Zé Gata, servido, dentro da área, para um remate oportuno para o fundo da baliza.

O golo da vantagem pareceu “adormecer” um pouco a partida e só de contra-ataque, e novamente por Zé Gata, aos 24’, os marialvinos chegaram com perigo à baliza visitante. Ian Silva brilhou, entre os postes.

O Alcains subiu no campo e empurrou o Marialvas para o seu reduto. Aos 32’ o golo do empate, que já parecia inevitável, após um ataque de insistência. Tantas vezes o cântaro foi à fonte que acabou mesmo por quebrar: Pietro, após vários ressaltos, apareceu no sítio certo para rematar para o fundo da baliza desgovernada.

Perto do intervalo houve uma ocasião para cada lado. Cho Dong-in, aos 43’, falhou o remate à meia-volta, dentro da área. No minuto seguinte foi o Alcains a ficar perto da reviravolta, após cruzamento de Pedrinho, mas Joshua não conseguiu desviar.

