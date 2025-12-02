O O. Hospital recebeu e venceu (2-0), no passado sábado, o Benfica CB, em jogo relativo à jornada 10 da Série C do Campeonato de Portugal (CP).

A equipa oliveirense somou o seu sexto jogo consecutivo sem perder, o que aconteceu pela última vez a 5 de outubro, na receção à Naval 1893 – de então para cá, conseguiram três vitórias e outros tantos empates.

Os locais foram os primeiros a criar perigo, mas não conseguiram materializar em golo um erro cometido pelos jogadores da equipa forasteira.

A partir daqui, o Benfica CB assumiu ligeiro domínio, mas nunca revelou capacidade para criar junta da baliza defendida por Pedro Cardoso.

