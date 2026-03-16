O O. Hospital recebeu e venceu, por uns claros 5-0, o Elétrico. Esta foi a segunda vitória seguida dos comandados de Nilson Correa, depois de terem vencido (1-0) no terreno do líder Vitória Sernache, na ronda anterior.

Num jogo de sentido único, Nuno Viana (28’) e Gustavo Barge, de livre, aos 33’, levaram o O. Hospital a vencer por 2-0 ao intervalo. Na 2.ª parte, Simão Duarte (58’), Rian Pablo, de grande penalidade, aos 75’, e Tharlley, aos 85’, contribuiram para uma excelente prestação da formação oliveirense.

Naval 1893 e Marialvas vencem fora

A jogar fora de casa, também Naval 1893 e Marialvas somaram por triunfos as suas partida. Nuno André, aos 21’, fez o golo do triunfo figueirense no terreno do Fátima, por 1-0. Pelo mesmo resultado, os marialvinos conquistaram os três pontos, com golo de João Tiago, aos 87′.