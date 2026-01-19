diario as beiras
Desporto

CP: Naval 1893 de novo na vice-liderança

19 de janeiro de 2026 às 09 h15
0 comentário(s)
Naval 1893 SDQ Facebook

A Naval 1893 recebeu e venceu, no sábado, por 1-0, o Benfica Castelo Branco. No jogo grande da jornada 15 da série C do Campeonato de Portugal, disputado no Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz, o duelo opôs o 2.º e 3.º classificados da tabela.

Pedro Costa, aos 46’+, fez o único golo do jogo, num encontro em que os figueirenses estiveram mais de 25 minutos em inferioridade numérica, fruto da expulsão de Abdou, por acumulação de amarelos, aos 65’.

Com este resultado, a Naval 1893 reassume a vice-liderança da prova, com 30 pontos, ultrapassando o Benfica Castelo Branco, com 29. Além disso, o conjunto da Figueira da Foz beneficiou do empate do Vitória Sernache (1-1), nos Açores, com a Juventude Lajense, encurtando para seis a diferença pontual para o líder.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

Cientistas de Coimbra observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos
19 de janeiro

Bombeiro em estado grave após colisão no IC2 (com vídeo)
19 de janeiro

Colisão no IC2 na Mealhada faz quatro feridos, um deles grave (em atualização)
19 de janeiro

Isto não é esquerda vs direita

Desporto

Desporto
19 de janeiro às 09h15

CP: Naval 1893 de novo na vice-liderança

0 comentário(s)
Desporto
19 de janeiro às 08h54

Académica: Estreias e golos em nova vitória alimentam sonho de subida

0 comentário(s)
Desporto
19 de janeiro às 00h13

Tiago Soares é o jogador mais novo de sempre a jogar pela Académica

0 comentário(s)