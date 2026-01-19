A Naval 1893 recebeu e venceu, no sábado, por 1-0, o Benfica Castelo Branco. No jogo grande da jornada 15 da série C do Campeonato de Portugal, disputado no Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz, o duelo opôs o 2.º e 3.º classificados da tabela.

Pedro Costa, aos 46’+, fez o único golo do jogo, num encontro em que os figueirenses estiveram mais de 25 minutos em inferioridade numérica, fruto da expulsão de Abdou, por acumulação de amarelos, aos 65’.

Com este resultado, a Naval 1893 reassume a vice-liderança da prova, com 30 pontos, ultrapassando o Benfica Castelo Branco, com 29. Além disso, o conjunto da Figueira da Foz beneficiou do empate do Vitória Sernache (1-1), nos Açores, com a Juventude Lajense, encurtando para seis a diferença pontual para o líder.