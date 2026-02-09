O município de Penela anunciou há momentos que o Cortejo de Carnaval, inicialmente previsto para 12 de fevereiro, foi cancelado pelo mau tempo.

“Devido às previsões meteorológicas adversas e considerando que o concelho e a região ainda se encontram a lidar com as consequências das intempéries dos últimos dias, o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, em articulação com a Câmara Municipal, decidiu cancelar o Cortejo de Carnaval na Vila”, diz a autarquia.

De acordo com a câmara, “esta decisão assenta também num princípio de solidariedade e compreensão para com todos aqueles que enfrentam perdas e dificuldades na sequência dos acontecimentos recentes, colocando em primeiro lugar a segurança, o respeito e o bem-estar da comunidade”.