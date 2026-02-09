diario as beiras
Penela

Cortejo de Carnaval de Penela cancelado

09 de fevereiro de 2026 às 12 h34
0 comentário(s)

O município de Penela anunciou há momentos que o Cortejo de Carnaval, inicialmente previsto para 12 de fevereiro, foi cancelado pelo mau tempo.

“Devido às previsões meteorológicas adversas e considerando que o concelho e a região ainda se encontram a lidar com as consequências das intempéries dos últimos dias, o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, em articulação com a Câmara Municipal, decidiu cancelar o Cortejo de Carnaval na Vila”, diz a autarquia.

De acordo com a câmara, “esta decisão assenta também num princípio de solidariedade e compreensão para com todos aqueles que enfrentam perdas e dificuldades na sequência dos acontecimentos recentes, colocando em primeiro lugar a segurança, o respeito e o bem-estar da comunidade”.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de fevereiro

Exportações aumentaram 0,5% e importações 3,9% em 2025
09 de fevereiro

Distritos afetados pela depressão Kristin com 165 crimes contra o património, menos que em 2025
09 de fevereiro

Figueira da Foz promove reuniões pelas freguesias para divulgar medidas de apoio
09 de fevereiro

Cortejo de Carnaval de Penela cancelado

Penela

Penela
09 de fevereiro às 12h34

Cortejo de Carnaval de Penela cancelado

0 comentário(s)
Penela
07 de fevereiro às 12h35

Mau Tempo: Município de Penela atribui geradores às juntas de freguesia do concelho

0 comentário(s)
PenelaRegião Centro
06 de fevereiro às 17h31

Empresas de Penela com prejuízos superiores a 4 milhões de euros

0 comentário(s)