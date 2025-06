Contentores incendiados na Figueira da Foz

Desde a noite de domingo até à madrugada da passada terça-feira, vários contentores de lixo foram incendiados em diferentes pontos da cidade da Figueira da Foz, anunciou ontem a autarquia no Facebook.

De acordo com a publicação, as situações foram registadas na rua Manuel Fernandes Thomaz, rua Direita do Monte, rua da Restauração, rua Galamba Marques e rua Maurício Pinto, “causando danos materiais consideráveis e colocando em risco a segurança de pessoas e bens”.

