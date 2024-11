Conselho Regional do Centro cria grupo para elaborar plano de compensação à Região

O Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro anunciou hoje a criação de um grupo responsável pela elaboração de um plano de compensação à região, na sequência da escolha de Alcochete para localizar o futuro aeroporto.

“Considerei muito oportuno que se criasse um grupo de trabalho imediatamente, no âmbito do Conselho Regional, trazendo os maiores especialistas, os municípios e até aquilo que é a alavancagem do próprio Plano Regional do Ordenamento do Território da Região Centro, para se criar um plano, a apresentar ao Governo, com o que possa ser a compensação para a Região e aquilo que possam ser projetos estruturantes da Região”, disse Paulo Fernandes.

No final de uma reunião do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, hoje em Coimbra, em que foi reeleito presidente do Conselho Regional, Paulo Fernandes adiantou aos jornalistas que esta decisão foi tomada depois da Região de Leiria ter feito uma intervenção sobre os projetos estruturantes para a Região, após a escolha da localização do novo aeroporto a sul do rio Tejo.

Segundo o também presidente da Câmara Municipal do Fundão, a Região Centro tinha grandes expectativas de que uma estrutura fundamental como a do aeroporto ficasse a norte do rio Tejo.

“O facto de não ser, cria uma situação de desigualdade e uma situação complexa para a Região Centro. Queríamos estruturar, de forma adequada, com priorização, com realismo, com pragmatismo, mas também mobilizando os atores, para o que possa ser um plano que possa reforçar estruturalmente projetos de dimensão para a Região Centro, sejam eles de natureza pública, sejam eles também de atração de grandes investimentos privados”, sustentou.

Paulo Fernandes explicou também que a equipa vai ser montada a partir do Conselho Regional do Centro.

“Vamos fazê-lo rapidamente, nas próximas semanas, para ver se no final do ano, princípio do próximo ano, temos esse plano para apresentar ao Governo”, acrescentou.

De acordo com o autarca, será um plano multidimensional, “porque tem tanta relevância do ponto de vista de alguns grandes projetos de investimento público”, como de “modelos de atração de investimentos privados que, pela sua dimensão, possam fazer a diferença em termos da competitividade e da coesão da Região Centro”.

Nesta ocasião, avançou ainda que durante a reunião foi apresentada uma versão final do Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro.

“A Região vai passar a ter um PROT nos próximos meses. Isso é muito importante, porque é preciso esse planeamento regional para definição de prioridades e aquilo que é um ordenamento mais fino, ligado a uma região que tem a diversidade que nós temos, por isso, é um documento muito importante e que já aspirávamos há muitos anos”, alegou.

O PROT do Centro deverá estar em discussão pública dentro de “poucas semanas”.