A Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra recebe na próxima segunda-feira, dia 14 de julho, a conferência “Um itinerário através dos manuscritos e títulos vaticanos: alguns exemplos que ilustram a história da biblioteca”.

Com início pelas 09H30, com entrada livre, a orada convidada é Cláudia Montuschi, da Biblioteca Apostólica do Vaticano.