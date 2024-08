Condomínio vai pagar obras no Paço de Maiorca

As obras de conservação do Paço de Maiorca vão ser financiadas por um condomínio fechado que será construído nos terrenos do imóvel municipal, nos extremos dos jardins e com acesso a estes.

“Os privados vão comprar as moradias que lá vão ser construídas e que estão previstas do Plano Diretor Municipal”, adiantou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, em declarações recentes ao DIÁRIO AS BEIRAS, feitas no âmbito de uma entrevista já publicada.

Segundo o autarca avançou, “há lá espaço para quatro, cinco moradias”. E acrescentou: “Vamos, provavelmente, alienar os lotes para lá poderem construir. Podemos vender com o projeto ou sem o projeto. Vamos vender [os lotes] com parâmetros rígidos estabelecidos”.

