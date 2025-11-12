diario as beiras
Coimbra

Concerto solidário em Coimbra vai apoiar crianças e jovens com cancro

12 de novembro às 17 h22
DR

O Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, será palco de um concerto solidário em novembro, cujas entradas são gratuitas, cabendo ao público optar por fazer um donativo à Acreditar, associação de apoio a crianças e jovens com cancro.

Promovida pela Orquestra Clássica do Centro (OCC), em parceria com o Rotary Club de Coimbra e a Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC), a iniciativa terá lugar no dia 29 de novembro.

Em palco estarão 35 músicos, para um espetáculo de música contemporânea, disse hoje a presidente da direção da OCC, Emília Martins.

