diario as beiras
Figueira da Foz

Concelhia do Chega critica “incapacidade” da Distrital

24 de março de 2026 às 09 h58
0 comentário(s)
DR

“A Comissão Política Distrital [de Coimbra do Chega] demonstra uma inegável incapacidade de agregar militantes numa lista forte, credível, competente e representativa dos concelhos do distrito, prejudicando a representatividade deste distrito nos órgãos nacionais”, afirma a Concelhia da Figueira da Foz do Chega, em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS. Em causa está a elaboração de listas para a Convenção Nacional do partido, em maio.

Por outro lado, o comunicado vinca que “a Distrital encontra-se há vários meses sem quórum” e com “falta de legitimidade democrática para decisões além da mera gestão corrente”.

“A Concelhia promoveu a constituição de uma lista de militantes de diferentes sensibilidades de oito concelhos do Distrito [para a convenção do partido]”, frisa.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de março

Futsal: União empata e mantêm-se no topo no Nacional da 3ª Divisão
24 de março

Condeixa Aqua Clube com nove ouros no Nacional de Juvenis de Natação
24 de março

Abrunhosa promete reforço do orçamento para do Desporto
24 de março

Diálogo entre opostos marca programação do Festival das Artes QuebraJazz

Figueira da Foz

Figueira da Foz
24 de março às 09h58

Concelhia do Chega critica “incapacidade” da Distrital

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de março às 09h30

Deputados do PS preocupados com Vale do Pranto

0 comentário(s)
CoimbraFigueira da Foz
24 de março às 09h05

Oito homens detidos por condução com álcool

0 comentário(s)