“A Comissão Política Distrital [de Coimbra do Chega] demonstra uma inegável incapacidade de agregar militantes numa lista forte, credível, competente e representativa dos concelhos do distrito, prejudicando a representatividade deste distrito nos órgãos nacionais”, afirma a Concelhia da Figueira da Foz do Chega, em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS. Em causa está a elaboração de listas para a Convenção Nacional do partido, em maio.

Por outro lado, o comunicado vinca que “a Distrital encontra-se há vários meses sem quórum” e com “falta de legitimidade democrática para decisões além da mera gestão corrente”.

“A Concelhia promoveu a constituição de uma lista de militantes de diferentes sensibilidades de oito concelhos do Distrito [para a convenção do partido]”, frisa.

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