Comunidade Intermunicipal de Coimbra lança concurso para rádios SIRESP

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) lançou hoje um concurso para a compra de rádios do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), com um preço base de mais de meio milhão de euros. O concurso, publicado hoje em Diário da República e que estará aberto para propostas durante dois meses, prevê a compra de rádios SIRESP e sistemas de comunicação via satélite, dividido em dois lotes e com um prazo de execução de quatro meses.

Um lote destina-se à compra de 348 rádios SIRESP, com um preço base de cerca de 400 mil euros, e o segundo lote prevê a aquisição de 50 sistemas de comunicação via satélite, com um preço base de cerca de 186 mil euros, refere-se no anúncio do concurso público, consultado pela agência Lusa. Quer os rádios SIRESP, quer os sistemas de comunicação via satélite, serão depois entregues em até 20 locais diferentes, nos 19 municípios da CIMRC.

Estes equipamentos destinam-se às corporações de bombeiros da Região de Coimbra. “Esta aquisição visa aumentar a capacidade da Região de Coimbra nas comunicações em cenários de acidente grave e catástrofe”, explicou a CIM, num dos documentos associados ao concurso. Além da entrega dos equipamentos, o adjudicatário terá também de assegurar formação e participar num simulacro para testar o novo sistema de comunicações.