diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Comunidade Intermunicipal de Coimbra lança concurso para rádios SIRESP

18 de agosto às 11 h17
0 comentário(s)
“Esta aquisição visa aumentar a capacidade da Região de Coimbra nas comunicações em cenários de acidente grave e catástrofe”, explicou a CIM-RC

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) lançou hoje um concurso para a compra de rádios do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), com um preço base de mais de meio milhão de euros. O concurso, publicado hoje em Diário da República e que estará aberto para propostas durante dois meses, prevê a compra de rádios SIRESP e sistemas de comunicação via satélite, dividido em dois lotes e com um prazo de execução de quatro meses.

Um lote destina-se à compra de 348 rádios SIRESP, com um preço base de cerca de 400 mil euros, e o segundo lote prevê a aquisição de 50 sistemas de comunicação via satélite, com um preço base de cerca de 186 mil euros, refere-se no anúncio do concurso público, consultado pela agência Lusa. Quer os rádios SIRESP, quer os sistemas de comunicação via satélite, serão depois entregues em até 20 locais diferentes, nos 19 municípios da CIMRC.

Estes equipamentos destinam-se às corporações de bombeiros da Região de Coimbra. “Esta aquisição visa aumentar a capacidade da Região de Coimbra nas comunicações em cenários de acidente grave e catástrofe”, explicou a CIM, num dos documentos associados ao concurso. Além da entrega dos equipamentos, o adjudicatário terá também de assegurar formação e participar num simulacro para testar o novo sistema de comunicações.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de agosto

Pampilhosa da Serra está com várias frentes de fogo descontroladas, diz o presidente da câmara
18 de agosto

Comunidade Intermunicipal de Coimbra lança concurso para rádios SIRESP
18 de agosto

Voluntariado para a floresta envolve quatro jovens em Soure
18 de agosto

Folclore e gastronomia compensam escassez de ceboleiros na feira

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
18 de agosto às 11h58

Pampilhosa da Serra está com várias frentes de fogo descontroladas, diz o presidente da câmara

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
18 de agosto às 11h17

Comunidade Intermunicipal de Coimbra lança concurso para rádios SIRESP

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
18 de agosto às 10h54

Voluntariado para a floresta envolve quatro jovens em Soure

0 comentário(s)