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Comitiva de Coimbra a caminho da Festa do Basquetebol Juvenil de Albufeira

08 de abril de 2026 às 10 h34
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Comitiva de Coimbra de partida para a Festa do Basquetebol Juvenil de Abufeira | Foto DB-Ana Catarina Ferreira

As seleções de sub-14 e sub-16 masculinas e femininas da Associação de Basquetebol de Coimbra estão de partida para Albufeira, onde decorre até domingo a Festa do Basquetebol Juvenil.

Evento junta as seleções destes escalões de formação de todas as associações regionais de basquetebol do país.

Hoje decorre, às 18H30, a sessão de abertura. A competição arranca amanhã.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Bruno Gonçalves

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