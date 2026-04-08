Comitiva de Coimbra a caminho da Festa do Basquetebol Juvenil de Albufeira

As seleções de sub-14 e sub-16 masculinas e femininas da Associação de Basquetebol de Coimbra estão de partida para Albufeira, onde decorre até domingo a Festa do Basquetebol Juvenil.

Evento junta as seleções destes escalões de formação de todas as associações regionais de basquetebol do país.

Hoje decorre, às 18H30, a sessão de abertura. A competição arranca amanhã.

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