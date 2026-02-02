O Conselho Superior da Magistratura (CSM) regista “impactos relevantes” da passagem da depressão Kristin nas comarcas de Leiria, Setúbal, Santarém e Coimbra e admite equacionar localmente “soluções temporárias para garantir a continuidade do serviço judicial”.

Em resposta à Lusa, o CSM adiantou que se encontra “a acompanhar, em articulação com os juízes presidentes de comarca e com as entidades competentes, a situação dos tribunais afetados” e que “o levantamento de danos ainda está em curso”, face a “constrangimentos significativos” no acesso aos edifícios, estando ainda a ser realizadas em alguns casos vistorias técnicas.

Segundo o CSM, há quatro comarcas com “impactos relevantes” – Leiria, Setúbal, Santarém e Coimbra – mas com “diferentes níveis de gravidade”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS