Colombiano Camilo Triana é reforço no ataque da Briosa

O avançado colombiano, de 28 anos, Camilo Triana é o novo reforço para a época 2025/2026 da Académica, informou hoje o clube numa publicação enviada aos sócios.

No comunicado, a Briosa afirma que “a Associação Académica de Coimbra – OAF tem o prazer de anunciar Camilo Triana como reforço para a temporada 2025/26.

“Destaca-se pela sua força física e tem 1,90 m de altura, características que prometem dar ainda mais poder ao nosso ataque”, indica a mesma fonte.

Na última época, atuou ao serviço do Belenenses, na Liga 3, onde efetuou 24 jogos, tendo apontado três golos e uma assistência.

Com passagens pela Liga Portugal 2 ao serviço do Casa Pia e do SC Covilhã, o avançado colombiano chega a Coimbra depois de registar 16 golos nas últimas duas épocas.

A Académica termina dizendo que “seguimos juntos, com a ambição de escrever mais páginas de orgulho na história da Briosa. Contamos convosco em cada momento deste caminho”.