Uma colisão entre um carro e um pesado de mercadorias no IC2 em Santa Luzia, entre Coimbra e a Mealhada, provocou, ontem de manhã, dois feridos.

O condutor do carro, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos graves, enquanto o condutor do camião ficou com ferimentos leves. Segundo o sub-chefe da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, José Antunes, o condutor do veículo ligeiro apresentava uma fratura nos membros inferiores e ambas as vítimas foram transportadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Os veículos embateram frontalmente, tendo o carro sido projetado para fora da via. O veículo ficou imobilizado junto às bombas de combustível da GALP.

