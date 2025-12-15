diario as beiras
CoimbraMealhada

Colisão frontal entre carro e pesado de mercadorias no IC2 faz dois feridos

15 de dezembro de 2025 às 10 h05
0 comentário(s)
DR

Uma colisão entre um carro e um pesado de mercadorias no IC2 em Santa Luzia, entre Coimbra e a Mealhada, provocou, ontem de manhã, dois feridos.

O condutor do carro, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos graves, enquanto o condutor do camião ficou com ferimentos leves. Segundo o sub-chefe da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, José Antunes, o condutor do veículo ligeiro apresentava uma fratura nos membros inferiores e ambas as vítimas foram transportadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Os veículos embateram frontalmente, tendo o carro sido projetado para fora da via. O veículo ficou imobilizado junto às bombas de combustível da GALP.

Pode ler a notícia ocmpleta na edição impressa e digital de hoje (15/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de dezembro

Maestro Adérito Pereira passou a batuta da Filarmónica Lousanense após 45 anos
15 de dezembro

Liga 3: Empate...para não variar
15 de dezembro

Figueira da Foz: Escola de Brenha com aulas
15 de dezembro

Coimbra: Exploratório quer criar quinta rural e expandir Mercadinhos

Coimbra

Coimbra
15 de dezembro às 10h06

Coimbra: Exploratório quer criar quinta rural e expandir Mercadinhos

0 comentário(s)
CoimbraMealhada
15 de dezembro às 10h05

Colisão frontal entre carro e pesado de mercadorias no IC2 faz dois feridos

0 comentário(s)
Coimbra
15 de dezembro às 10h04

Dia da FMUC acentua valores de uma escola de referência

0 comentário(s)

Mealhada

CoimbraMealhada
15 de dezembro às 10h05

Colisão frontal entre carro e pesado de mercadorias no IC2 faz dois feridos

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
29 de novembro às 17h09

Mealhada: Magia do Natal eleva-se com o maior fluviário móvel da Europa

0 comentário(s)
Mealhada
25 de novembro às 11h42

Município aprovou orçamento recorde de 33 milhões

0 comentário(s)