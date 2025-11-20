Nuno Gaspar (de 21 anos) e Fernando Castanheira (de 82) morreram ontem, na sequência de uma colisão que envolveu uma moto e uma viatura ligeira de passageiros em Eiras, concelho de Coimbra.

O alerta foi acionado por volta da hora de almoço – alerta às 13H06 –, para um acidente na Estrada de Eiras, em frente às instalações da farmacêutica Bluepharma.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Mário Miranda, subchefe principal dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), explicou que, à chegada dos operacionais, “a VMER já se encontrava no local, onde foi decretado o óbito do jovem do motociclo, de 21 anos. A vítima da viatura, um senhor com 82 anos, foi transportado aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) em estado grave”, acrescentou.

Quanto às circunstâncias que envolvem o acidente, o responsável recusou avançar com eventuais explicações, lembrando que “a PSP está a fazer investigação”.

