diario as beiras
Coimbra

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda

02 de dezembro de 2025 às 18 h27
0 comentário(s)
DR

O Colégio de São Boaventura, datado do século XVI e que integra o conjunto de Coimbra classificado como Património da Humanidade, está à venda por particulares, mas município admite que será difícil avançar com a sua compra.

O colégio, situado na Rua da Sofia, começou a ser construído em 1543 e viria a encerrar no século XIX, com o fim das ordens religiosas, tendo tido diversas ocupações desde então, como uma serralharia, ou, no século XX, no rés-do-chão, o supermercado Reis & Simões que fechou no final dos anos 1990 e cujos herdeiros avançaram há uns anos com a decisão da venda do imóvel, que se encontra desocupado (um dos últimos inquilinos a sair foi o PCP, que tinha lá o seu Centro de Trabalho).

O imóvel está à venda por 1,75 milhões de euros, a que se juntam outras duas frações (que incluem a antiga nave da igreja do colégio), que são detidas por outros dois proprietários e que estão à venda por 750 mil euros, disse à agência Lusa o agente imobiliário Miguel Cunha.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de dezembro

Greve geral: Pureza diz que pressões da ministra não vão demover trabalhadores
02 de dezembro

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda
02 de dezembro

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra
02 de dezembro

Apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, de Jorge Paiva em Coimbra

Coimbra

Coimbra
02 de dezembro às 18h27

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda

0 comentário(s)
Coimbra
02 de dezembro às 18h09

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
02 de dezembro às 18h03

Apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, de Jorge Paiva em Coimbra

0 comentário(s)