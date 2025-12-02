O Colégio de São Boaventura, datado do século XVI e que integra o conjunto de Coimbra classificado como Património da Humanidade, está à venda por particulares, mas município admite que será difícil avançar com a sua compra.

O colégio, situado na Rua da Sofia, começou a ser construído em 1543 e viria a encerrar no século XIX, com o fim das ordens religiosas, tendo tido diversas ocupações desde então, como uma serralharia, ou, no século XX, no rés-do-chão, o supermercado Reis & Simões que fechou no final dos anos 1990 e cujos herdeiros avançaram há uns anos com a decisão da venda do imóvel, que se encontra desocupado (um dos últimos inquilinos a sair foi o PCP, que tinha lá o seu Centro de Trabalho).

O imóvel está à venda por 1,75 milhões de euros, a que se juntam outras duas frações (que incluem a antiga nave da igreja do colégio), que são detidas por outros dois proprietários e que estão à venda por 750 mil euros, disse à agência Lusa o agente imobiliário Miguel Cunha.

