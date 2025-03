Coimbra vai ter stand de dois pisos na BTL

Um stand de 108 metros, com quatro frentes e dois pisos, será a porta de entrada dos visitantes da BTL (Better Tourism Lisbon) no território do concelho de Coimbra durante os quatro dias de realização do certame, entre 12 e 16 de março. A exemplo do ano passado – quando foi “Município Convidado” da BTL – Coimbra volta a estar presente em espaço próprio, contando com duas parcerias – Universidade de Coimbra e Portugal dos Pequenitos (Fundação Bissaya Barreto) – além da colaboração de 14 empresas do setor do turismo.

Na ocasião será apresentado um vídeo promocional de Coimbra e um novo portal do Turismo, brevemente disponível em visitecoimbra.pt.

Localizado no pavilhão 2 da FIL (Parque das Nações), o stand de Coimbra inclui um túnel sensorial, com uma experiência relacionada com Fado de Coimbra e concebido com base em critérios de sustentabilidade, com materiais de elevado potencial de reutilização. A inauguração do stand está agendada para o meio-dia de 12 de março.

