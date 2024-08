Coimbra: Universidade responde que árvores abatidas estavam doentes

O recente abate de 11 árvores no Estádio Universitário de Coimbra, em frente ao edifício da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, motivou um protesto do movimento “Coletivamente pelas Árvores”.

Em nota de imprensa, o movimento refere que sete das árvores abatidas são da espécie “grevillea robusta”, de grande porte, reconhecendo, todavia, que “já muito vandalizadas por podas incompetentes, mas as árvores estavam lá, vivas”.

Questionando “quem tomou esta decisão?”, o “Coletivamente pelas Árvores” critica a “desvalorização das árvores, que se revela até na atuação dos serviços públicos que deveriam transmitir precisamente a ideia oposta”.

Resposta da Reitoria da Universidade de Coimbra

Em resposta às críticas, por solicitação do DIÁRIO AS BEIRAS, a Universidade de Coimbra – através da Divisão de Comunicação da Reitoria – afirma que “o abate de árvores doentes e instáveis no perímetro do Estádio Universitário foi realizado para preservar a segurança de pessoas e bens, e após avaliação por uma entidade externa”.

A Universidade de Coimbra, cujo reitor é Amílcar Falcão, conclui que “está prevista a plantação, no mesmo espaço, de outras espécies arbóreas”.

“Coletivamente pelas Árvores”

Subscrito por Olga Seco, o comunicado do movimento não desarma e endurece as críticas, afirmando que, “quando as alterações climáticas produzem eventos extremos de calor mortífero, ainda temos responsáveis a desvalorizar a importância das árvores no bem-estar das cidades e da sua população, não investindo na plantação e muito menos no cuidado para que as grandes árvores possam ter vidas longas”.

Nesta situação concreta, o movimento afirma que “parece ser o caso destes abates, sem que se tenham descartado todas as alternativas, ou foi por motivos fúteis”.

