Coimbra: Torneio de ginástica acrobática junta 600 atletas no fim de semana

O Clube Vigor da Mocidade, de Coimbra, organiza no próximo fim de semana a primeira edição do Torneio Acro Vigor, de ginástica acrobata, que vai juntar mais de 600 atletas nacionais no Pavilhão Mário Mexia.

Segundo a organização, entre os atletas estão vários medalhados em campeonatos da Europa e do Mundo, em representação de 24 clubes, oriundos de todo o país, do Minho ao Algarve.

Trata-se de uma competição nacional de ginástica acrobática em vários escalões e categorias, com ginastas entre os 08 e os 31 anos de idade, que pretende tornar-se uma referência no panorama da ginástica acrobática em Portugal.