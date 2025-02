Coimbra: Só circularam três autocarros no primeiro dos 44 dias de greve

Dificilmente a greve dos trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) teria maior efeito no concelho do que o que teve ontem. No primeiro dos 44 dias de greve convocados até outubro – mês das eleições autárquicas – só circularam três dos 104 autocarros agendados.

Segundo Luísa Silva, coordenadora regional do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, a ação de luta teve forte adesão, tendo estado mais de 200 trabalhadores em greve.

Os motoristas concentraram-se desde as 05H30 à frente da sede dos SMTUC e, às 15H00, dirigiram-se à câmara municipal para reunir com o presidente, José Manuel Silva, e entregar um abaixo-assinado com mais de 450 assinaturas, a pedir melhores condições de trabalho.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 11/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS