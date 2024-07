Coimbra: Setor público compromete-se a comprar produtos amigos do ambiente

Subiu de nove para 15, em quatro anos, o número de entidades públicas da região Centro que se comprometem, oficialmente, a fazer compras de produtos e serviços com base em critérios amigos do ambiente.

Para isso, assinaram ontem, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), uma “carta de compromisso”.

Na sua grande maioria, são instituições de grande dimensão, com estruturas de gestão maiores do que, por exemplo, câmaras municipais, como são os casos da Unidade Local de Saúde de Coimbra (incluindo HUC e outros hospitais e centros de saúde) ou da Universidade de Coimbra.

A estas juntam-se seis das oito comunidades intermunicipais da Região Centro (Região de Coimbra, Viseu Dão Lafões, Oeste, Médio Tejo, Beira Baixa e Região de Aveiro), seis instituições do ensino superior (universidades de Coimbra e Beira Interior, politécnicos de Coimbra, Castelo Branco e Leiria, e Escola Superior de Enfermagem de Coimbra), e duas câmaras municipais (Fundão e Fornos de Algodres).

A vice presidente da CCDRC, Alexandra Correia, explicou, ontem à tarde, numa reunião com os parceiros, o que é a 2.ª edição do “Centro Green Deal – Compras Públicas Circulares”, a vigorar durante um ano.

O que se pretende é que a contratação pública seja feita de acordo com critérios circulares, seja na aquisição de refeições escolares, como produtos hortofrutícolas de cadeias curtas e produção biológica; viaturas, de preferência elétricas; desmaterialização de arquivos e procedimentos; eficiência energética e produtos reutilizáveis e recicláveis.

As instituições vão reforçar a experiência que parte delas adquiriu na primeira edição do “Centro Green Deal”, com a criação de uma “rede colaborativa de aprendizagem”, de partilha do conhecimento e experiências adquiridas.

