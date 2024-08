Coimbra: Resgatado de barreira junto à Circular Externa

Um homem de 23 anos foi ontem resgatado de uma barreira situada junto ao início da Circular Externa de Coimbra, mais concretamente numa zona a seguir ao cruzamento para o Tovim.

De acordo com Luís Lacerda, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), à chegada ao local, os operacionais encontraram o homem “no fundo da barreira. Procedemos ao resgate, com a vítima a ser depois transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra pela ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)”, explicou.

Segundo o responsável, o jovem apresentava “muitas escoriações, por ter andado no meio do mato e das silvas”.

O resgate, continuou, foi efetuado “numa zona com vegetação muito densa e declive acentuado”, obrigando à mobilização de duas equipas da corporação municipal.

Com alerta às 12H13, no local estiveram oito operacionais e duas viaturas dos BSC e uma ambulância com dois elementos da CVP.