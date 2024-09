Coimbra: Reitor receia que conceito de hospital universitário “desvaneça”

O reitor da Universidade de Coimbra (UC) está preocupado com a possibilidade de os hospitais universitários poderem “desaparecer” com a criação das unidades locais de saúde de cariz universitário (ULSU).

“Considero que, para situações como as de Coimbra, seria absolutamente dramático não ter um hospital universitário para apoiar diretamente a formação médica”, afirmou Amílcar Falcão.

Para o reitor, “se um hospital começar a ter cada vez menor relevância, transforma-se num hospital distrital ou regional e ULS há muitas. Coimbra tem que ter muita atenção para não perder essa relevância num contexto nacional”, advertiu.

Coimbra com pouca representatividade

O Ministério da Saúde criou, há cerca de uma semana, uma comissão técnica independente que vai estudar as ULSU e a “sua relação com o ensino médico, a formação e a investigação”.

A comissão é presidida por Adalberto Campos Fernandes e integra mais 16 elementos de várias universidades e ULS, sendo apenas um (Joaquim Murta), de Coimbra.

“Independentemente de ser uma pessoa competentíssima, reconhecida nacional e internacionalmente, é uma pessoa que vai estar no meio de 20. Logo, não é representativo daquilo que é o peso específico de Coimbra-cidade, de Coimbra do hospital e de Coimbra-universidade”.

