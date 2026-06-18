Coimbra reforça influência no Tribunal Constitucional

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A eleição de João Carlos Loureiro para presidente do Tribunal Constitucional reforça o peso da “Escola de Coimbra” no órgão, que passa a integrar uma representação de mais de um terço de juízes conselheiros ligados à Universidade de Coimbra.

A eleição de João Carlos Loureiro para presidente do Tribunal Constitucional (TC) reforça o peso da chamada “Escola de Coimbra” no mais alto órgão de fiscalização da constitucionalidade.

Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), o jurista passa a liderar uma instituição onde a academia coimbrã já detém uma representação expressiva. Com a entrada de João Carlos Loureiro na presidência, são atualmente cinco os docentes ligados à FDUC que integram o coletivo de 13 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Integram esse grupo Afonso Patrão, professor auxiliar e especialista em Direito Civil, Direito Internacional Privado e Direito da União Europeia; José Eduardo Figueiredo Dias, professor associado com reconhecida obra em Direito Administrativo; Maria Benedita Urbano, professora auxiliar e antiga juíza conselheira do Supremo Tribunal Administrativo; e Mariana Rodrigues Canotilho, associada à investigação e docência na área do Direito Público.

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