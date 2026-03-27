O Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra recebe, a partir de amanhã e até 31 de março, o Campeonato Nacional/Open de Portugal de Natação Astralpool – principal competição do calendário nacional de natação pura.

A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Natação, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra e a Associação de Natação de Coimbra, vai reunir 509 nadadores (282 masculinos e 227 femininos), em representação de 79 clubes, nos escalões juniores, sub-21 e absolutos.

Nos quatro dias, a competição traz a Coimbra a elite da natação portuguesa, num evento de elevado nível competitivo e exigência técnica, que reforça o posicionamento da cidade como palco de grandes eventos.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS