diario as beiras
CoimbraDesporto

Coimbra recebe elite nacional da natação a partir de hoje

27 de março de 2026 às 09 h35
0 comentário(s)
Competição decorre no complexo olímpico de piscinas até dia 31 | Foto DR

O Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra recebe, a partir de amanhã e até 31 de março, o Campeonato Nacional/Open de Portugal de Natação Astralpool – principal competição do calendário nacional de natação pura.
A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Natação, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra e a Associação de Natação de Coimbra, vai reunir 509 nadadores (282 masculinos e 227 femininos), em representação de 79 clubes, nos escalões juniores, sub-21 e absolutos.
Nos quatro dias, a competição traz a Coimbra a elite da natação portuguesa, num evento de elevado nível competitivo e exigência técnica, que reforça o posicionamento da cidade como palco de grandes eventos.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

paulo marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de março

Celas ganha parque infantil e de lazer
27 de março

Há cada vez menos jovens a dar sangue regularmente
27 de março

Quais são as vantagens do aeródromo municipal? Estou farto de promessas de obras que ficam no papel
27 de março

Poemas são a base que alimenta a “vida própria” das canções

Coimbra

Celas ganha parque infantil e de lazer

Há cada vez menos jovens a dar sangue regularmente

Poemas são a base que alimenta a “vida própria” das canções

Desporto

Coimbra recebe elite nacional da natação a partir de hoje

Cadima e Académica vencem em futebol feminino

Futebol de praia: Buarcos pesca em alto mar para atacar fase final