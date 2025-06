Coimbra quer painéis em 15 edifícios municipais em projeto de autoconsumo

A Câmara de Coimbra aprovou hoje a delegação de competências à Comunidade Intermunicipal para avançar com projeto de autoconsumo com recurso a painéis solares em 15 edifícios municipais.

O projeto é assegurado no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), que irá lançar um concurso público para a concessão de comunidades de energia renovável (CER) nos diversos municípios, com instalação de painéis solares em edifícios municipais.

No âmbito desse processo, a Câmara de Coimbra sinalizou 15 edifícios municipais que irão fazer parte desses sistemas de autoconsumo, onde estão incluídas escolas, piscinas, centros de saúde, as casas municipais da Cultura e da Proteção Civil e o Estádio Municipal de Taveiro, segundo o documento consultado pela agência Lusa e hoje aprovado por unanimidade em reunião do executivo.

Coimbra terá uma potência instalada de 1.600 kW, a maior ao nível da CIMRC, esperando-se uma poupança mínima de seis milhões de euros em 20 anos, afirmou José Bessa, da empresa que está a fazer consultoria à Comunidade Intermunicipal neste projeto.

Segundo o responsável, que esteve na reunião do executivo, o modelo adotado irá levar o concessionário que vença o concurso público a fazer todo o investimento na instalação dos painéis e dos sistemas de autoconsumo.

O vencedor do concurso irá recuperar o investimento através do tarifário que venha a ser aplicado, esclareceu, referindo que a poupança perspetivada para Coimbra poderá ser superior, já que o tarifário será uma das componentes avaliadas no concurso público a ser lançado.

“O tarifário deverá baixar quando se fechar o contrato de concessão”, disse, durante a reunião do executivo.

De acordo com José Bessa, o sistema de autoconsumo permite que a energia produzida em edifícios com baixos consumos possa também ser aproveitada por edifícios com maiores gastos de energia.

A poupança prevista para toda a CIMRC será de cerca de 41 milhões de euros em 20 anos.