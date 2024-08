Coimbra: Premiados seis projetos tecnológicos realizados por mulheres

As tecnologias há muito que são uma área em que os homens se têm destacado. Ainda assim, na Universidade de Coimbra e mais concretamente do Departamento de Engenharia Informática as mulheres têm cada vez mais preponderância e destaque.

Na terceira edição dos prémios do Founding Inspiring Futures foram 11 os projetos tecnológicos liderados e concebidos por mulheres que concorreram, tendo sido premiados seis desses.

Os prémios, que surgem do âmbito do projeto “Inspira-Balance”, são dedicados à promoção do equilíbrio de género na informática e são apoiados pela Universidade de Coimbra e pela empresa Feedzai.

Paula Alexandre Silva, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e “Champion” do projeto, frisou que o objetivo deste projeto é valorizar o papel da mulher num mundo dominado pelos homens.

“Ainda há um número reduzido de mulheres no mundo das tecnologias. No nosso departamento, temos mulheres por causa do curso de Design e Multimédia, se formos ao curso de Engenharia Informática praticamente não há mulheres. Queremos atrair raparigas para estas áreas porque têm enormes saídas profissionais. Trata-se de termos uma sociedade preparada para a inovação”, disse.

A docente da FCTUC salientou que é necessário criar “estímulos” para as mulheres perceberem que têm qualidade nesta área.

“O nosso enfoque é nas mulheres que já estão no ensino superior nesta área das tecnologias. Estamos a dar o apoio a essas mulheres para perceberem que podem ter sucesso no mundo do trabalho.

