Coimbra: Ponte de Santa Clara reaberta ao trânsito

A Ponte de Santa Clara, em Coimbra, reabriu ontem ao trânsito. A ponte esteve cortada durante o mês de agosto para a construção de uma nova rotunda na zona do largo da Portagem, no âmbito da elaboração dos trabalhos do troço urbano do Metrobus Alto de São João – Portagem, a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP).

A empresa Metro Mondego diz que o encerramento da ponte ocorreu em período de férias escolares com o objetivo de “reduzir o tempo da intervenção, evitando assim mais constrangimentos”. No entanto, ao longo do mês de agosto decorreram empreitadas no túnel de Coimbra B e também no Túnel da Ponte do Açude, e, em alguns dias, no tabuleiro superior da Ponte do Açude, o que causou algumas aglomerações de trânsito, principalmente, na altura de maior afluência de trânsito (início da manhã e fim de tarde).

Nova fase termina ainda em setembro

A nova fase da execução da futura rotunda na zona da Portagem vai continuar nos próximos dias e terminará, previsivelmente, na terceira semana de setembro.

“Assim, quem vem da zona do Parque Verde e quiser dirigir-se à Ponte de Santa Clara, terá de dar a volta na zona da Estação Nova para entrar na ponte. Como alternativa podem seguir pela Avenida da Lousã, Avenida Urbano Duarte, Ponte Rainha Santa (cujos trabalhos de pavimentação já terminaram) e avenida Inês de Castro. Já para quem vem da Ponte de Santa Clara e quiser dirigir-se à Avenida Fernão de Magalhães terá de dar a volta na rotunda junto à Águas de Coimbra”, refere a Metro Mondego, através de um comunicado.

