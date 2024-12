Coimbra: Palco principal do Fim de Ano vai ser no Terreiro de Santa Clara-a-Velha

O palco principal do Fim de Ano em Coimbra 2024 vai ser no Terreiro de Santa Clara-a-Velha e não no Largo da Portagem, como foi inicialmente anunciado.

A alteração, explicada durante a reunião de câmara de hoje, pelo vice-presidente da Câmara Municipal (CM) de Coimbra, Francisco Veiga, prende-se com o cumprimento de todas as questões de segurança inerentes ao evento.

Este ano, o Fim de Ano em Coimbra tem um formato inédito, com quatro dias de concertos. A partir de 28 de dezembro, passam pela cidade, pelos palcos espalhados no Terreiro de Santa Clara-a-Velha, na Praça do Comércio, na Praça 8 de Maio e o e no Mercado D. Pedro V, nomes consagrados em diversos géneros musicais, como Matias Damásio, Richie Campbell, Pete tha Zouk, Kura, Deejay Kamala e a banda Átoa, entre outros.

As festividades incluem um total de 17 concertos e o momento alto é o lançamento do fogo de artifício no rio Mondego a assinalar a chegada de 2025. O acesso a todos os espetáculos é gratuito.

