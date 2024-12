Coimbra: Nova ambulância dos bombeiros vai fazer serviço do INEM

Os serviços de emergência médica realizados pelos Bombeiros Sapadores de Coimbra vão ser reforçados no final desta semana, quando se espera que esteja concluído o processo de matrícula de uma nova ambulância, ontem apresentada.

“Cumpre todas as funções das do INEM, e até melhor, pelas suas características”, sublinhou o comandante dos bombeiros, Paulo Palrilha, referindo-se a um veículo resultante da adaptação de raiz de uma Mercedes-Benz Sprinter a estrear.

A viatura foi adquirida pela Câmara de Coimbra por 78 mil euros, destinada a assegurar o serviço de socorro pré-hospitalar, com equipamento de última geração em digitalização e segurança.

Ontem à tarde, na Casa Municipal da Proteção Civil, o presidente da câmara, José Manuel Silva, e o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Carlos Lopes, entregaram a chave da viatura à corporação.

