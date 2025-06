Coimbra: Mostra de artesanato no sábado no Largo da Sé Velha

A Câmara de Coimbra organiza no próximo sábado mais uma feira de artesanato urbano, no Largo da Sé Velha, com a participação de duas dezenas de expositores, que integra diferentes atuações musicais e etnográficas.

“Os visitantes vão, assim, conhecer a produção cultural local, resultado da profícua dinâmica do movimento associativo, bem como uma variedade de produtos artesanais de utilização múltipla, que imprimem um cunho diferenciador a este evento municipal”, sustentou o município, em comunicado.

As feiras de Artesanato Urbano integram a agenda cultural de Coimbra desde 2007, continuando a contribuir, assim, para o projeto estratégico municipal de integração de programação na Baixa e na Alta da cidade, na perspetiva de uma mais acentuada vivificação do património histórico.