Coimbra: Ministro da Educação no lançamento da nova residência do IPC

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, estará hoje no Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), para a assinatura do contrato e lançamento da primeira pedra da nova residência de estudantes da instituição, designado Espaço U, com capacidade para 400 camas.

A cerimónia decorre a partir das 09H30, seguida da inauguração das obras de beneficência das Residências R1/R2 do politécnico.

A sessão marca o arranque formal da empreitada de conceção-construção adjudicada à Casais-Engenharia e Construção, S.A., no valor de 15,1 milhões de euros (acrescido de IVA), no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) e com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), refere nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 30/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS