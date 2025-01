Coimbra: Mais de 200 pessoas despediram-se do último comboio

Mais de 200 pessoas juntaram-se ontem, pouco depois da meia-noite, para se despedirem do último comboio que partiu da Estação Nova, que fechou ao fim de 140 anos.

Cerca de 15 minutos antes do último comboio, as pessoas já se concentravam na Estação Nova (Coimbra-A), algumas gritando palavras de ordem, como “É má solução encerrar a estação”, e empunhando algumas faixas contra o fim já há muito anunciado da ligação ferroviária ao centro da cidade, previsto no projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), com autocarros elétricos articulados a circular em canal dedicado.

Por volta da meia-noite, chegou também à estação o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, apupado por alguns dos presentes, que fez questão de também ele fazer a última viagem a partir de Coimbra-A até Coimbra-B, acompanhado por vários elementos do seu executivo e membros da Metro Mondego, incluindo o seu presidente, João Marrana.

Quase abafado por entre gritos de pessoas, o autarca explicou aos jornalistas que a empreitada do SMM é uma decisão que “estava tomada e consolidada” antes de tomar posse, em 2021.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 14/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS