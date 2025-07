Coimbra: Linhares Furtado assiste à inauguração do seu busto nos HUC

O dia 20 de julho de 1969 ficou marcado por dois grandes acontecimentos que abriram novas fronteiras à humanidade. Cada uma à sua dimensão, a primeira ida do Homem à Lua e a primeira transplantação de órgãos vitais em Portugal representaram grandes avanços científicos ainda hoje recordados.

O paralelismo foi ontem feito pelo bastonário da Ordem dos Médicos, carlos Cortes, que esteve presente na apresentação do que vai ser a homenagem a Alexandre Linhares Furtado, cirurgião com 92 anos, que realizou o primeiro transplante em Portugal nesta data, que foi de um rim entre irmãos. O evento é organizado pela Orquestra Clássica do Centro, associação de de que o médico é presidente da Assembleia Geral.

A sua diretora, Emília Martins, explicou que a agenda do próximo domingo corresponde ao encerramento de um ano de celebrações pelo 55.º aniversário do transplante.

Inclui as comemorações nacionais do Dia do Dador e da Transplantação de Órgãos, entre as 16H30 e as 18H00, no Pavilhão Centro de Portugal; a inauguração de um busto a Linhares Furtado, às 19H00, numa das rotundas de entrada dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC); e um concerto pela Orquestra Clássica do Centro, às 20H30, no Parque Verde do Mondego, com a interpretação da 9.ª Sinfonia de Beethoven. Em caso de chuva, este concerto realizar-se-á na Sé Nova.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 17/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS