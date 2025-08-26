diario as beiras
Coimbra

Coimbra: José Manuel Silva quer que autarquias possam elaborar um Plano Diretor Florestal Municipal

26 de agosto às 09 h07
DR

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva propôs que os municípios tenham maior envolvimento na gestão da floresta ao defender que “seja possível aos municípios elaborarem e aplicarem um Plano Diretor Florestal Municipal/Regulamento de Regulamento de Gestão Florestal do Município de Coimbra, à semelhança do que acontece com o Plano Diretor Municipal (PDM) em espaço urbano”.

Esta intervenção surge após os incêndios “pavorosos” que assolaram a Região de Coimbra nas últimas semanas e que destruíram milhares de hectares de floresta. José Manuel Silva afirma que se deve avançar para medidas e modificações concretas na proteção da floresta.

Para o responsável, a proposta surge “perante a evidente falência do Estado Central na gestão da floresta”.

O autarca acredita que existe “uma lacuna grave em todos estes exercícios de planeamento, ordenamento e gestão do uso do solo rústico destinado ao uso florestal” e que “a sua regulação e gestão está fortemente impregnada do poder da Administração Central.”.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

