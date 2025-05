Coimbra: Já não se pode aceder ao IC2 da rua Pinto dos Santos mas sinal é ignorado

Desde o início do mês de fevereiro é proibido aceder ao IC2 através da rua Pinto dos Santos, via paralela à rua do Padrão, na Casa do Sal. Porém, o sinal de proibido virar à esquerda, exceto transportes públicos, é constantemente ignorado pelos cidadãos que ali passam nas viaturas particulares.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o município de Coimbra esclareceu que “a sinalização colocada na rua Pinto dos Santos — proibido virar à esquerda, exceto transportes públicos — foi uma decisão da Câmara Municipal de Coimbra, por despacho vereadora Ana Bastos de 29/01/2025”.

Na mesma resposta, a autarquia clarificou que a medida teve como objetivo “melhorar a fluidez do trânsito e a segurança rodoviária numa zona com elevado congestionamento, sobretudo nas horas de ponta da tarde”.

Ainda assim, nessas horas de ponta as filas mantêm-se nessa via e são inúmeros os veículos que continuam a tentar aceder ao IC2 por essa cortada.

