Coimbra: Internamentos por doença respiratória cresceram 15% na semana passada

Na última semana, os internamentos por doença respiratória nos hospitais da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra aumentaram 15,1%, face à semana entre os dias 30 de dezembro e 5 de janeiro.

Segundo os dados fornecidos pela ULS de Coimbra aos órgãos de comunicação social, foram internados 609 doentes, entre os dias 6 e 12 de janeiro, por doenças respiratórias. Na semana anterior tinham sido internados 529 doentes.

Estes internamentos foram resultado dos mais 5.046 utentes que foram atendidos nos serviços de urgência. Em média foram atendidos diariamente 721 doentes.

Face ao aumento do número de doentes respiratórios com necessidade de internamento, o Hospital da Universidade de Coimbra foi aumentando, na última semana, o número de camas destinadas a estes doentes.

